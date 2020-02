Liveblog: carnavalswagens trekken door straten van Krabbegat, Stijlorenrijk en Haaykaant

Veel belangstel­ling voor praalwa­gens van optocht Wjeeld­recht

24 februari HOOGERHEIDE - Met de wind in de zeilen verliep de optocht in Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) maandagmiddag vlekkeloos. De stichting Openbare Feestelijkheden (SOF), die elk jaar de optocht organiseert, had besloten om de optocht een half uur eerder te laten vertrekken. Hierdoor had de fraaie stoet, net voor dat de wind weer begon aan te trekken, de finish bij het gemeentehuis in Hoogerheide bereikt.