Lintje voor Bolders, leidersrol VVD naar Bakker

HOOGERHEIDE - Bij zijn afscheid als raadslid in de gemeente Woensdrecht is Manus Bolders uit Hoogerheide donderdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Marius Bakker volgt hem op als VVD-fractievoorzitter.

Bolders (54) kondigde in januari aan het na 22 jaar in de raad, waarvan 19 als fractieleider, tijd te vinden voor nieuw bloed. ,,Zo kan mijn opvolger goed warmdraaien voor de verkiezingen van 2022.”

Burgemeester Steven Adriaansen stipte aan dat Bolders sinds 1999 steeds deel uitmaakte van de coalitie. ,,Je nam nooit extreme standpunten in, maar had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ondanks je drukke werk bij Sabic heb je je steeds vol ingezet voor Woensdrecht. En dat kost veel tijd, dat hebben ze thuis gemerkt.” Reden genoeg voor een lintje, dat werd opgespeld door echtgenote Claudia, in het bijzijn van hun twee dochters.

Bolders besefte dat hij thuis gemist werd. ,,Het heeft veel tijd gekost, liters koffie en een paar pilsjes, maar ik voelde dat ik in de raad moest zijn, niet voor mezelf, maar voor onze inwoners. Ik heb mijn best gedaan”, sprak hij, met emotie in de stem, zijn dank uit aan zijn gezin en collega's.

Bakker neemt stokje over

Zijn raadszetel plus het fractievoorzitterschap zijn overgenomen door Marius Bakker, sinds 2017 al burgerlid voor de VVD. Bakker, geboren en getogen in Bennebroek, vestigde zich in 1993 vanwege zijn werk in Woensdrecht met zijn vrouw Klaske.

Bakker, op de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam opgeleid tot stuurman, voer vanaf 1976 de wereld over en werd in 1988 schade-expert bij Cunningham/Sedgwick. Hij stelde schade vast aan goederen tijdens transport en onderzocht de oorzaken. Bakker (66) gaat dit jaar afbouwen op zijn werk.

Ondernemersbelang

