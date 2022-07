Lintje Rainier Schuurbiers voor raadswerk in Woensdrecht: ‘Heeft heel wat uurtjes gekost’

HOOGERHEIDE - Rainier Schuurbiers (66) uit Hoogerheide is dinsdagavond koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens twaalf jaar lidmaatschap van de gemeenteraad in Woensdrecht.

Schuurbiers trad in maart 2010 toe tot de raad namens Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) en bleef raadslid tot maart 2022. Vanaf 2014 was hij ook fractievoorzitter van ABZ, de grootste partij en ook steeds coalitiepartner. Zijn lintje valt hem ten deel vanwege die drie termijnen in de Woensdrechtse politiek.

,,Je afscheid als raadslid ging op 21 april over in het wethouderschap, maar we willen die twaalf jaar niet geruisloos voorbij laten gaan", sprak burgemeester Steven Adriaansen die Schuurbiers de onderscheiding opspeldde. ,,In de notulen van 2010 staat vermeld dat je de tweede generatie Schuurbiers in de raad was en sindsdien zijn er heel wat uren, avonden en weekends in gekropen", onderbouwde Adriaansen het lintje.

Schuurbiers, steeds met genoeg stemmen voor een ‘eigen’ zetel in de raad, beaamde dat het politieke ambacht hem veel uren had gekost. ,,Ik wist dat je na twaalf jaar in aanmerking kwam voor een lintje, maar had het nu niet verwacht. Tot ik mijn familie binnen zag komen uiteraard. Fantastisch.” Waarna de raad traditiegetrouw ‘Lang zal-ie leven’ aanhief.

Volledig scherm Rainier Schuurbiers (66) uit Hoogerheide is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de 12 jaar dat hij raadslid is geweest in de gemeente Woensdrecht. Sinds 21 april is hij daar wethouder. © Peter de Brie (Tekst gaat verder onder de foto)

De Hoogerheidenaar maakt sinds 21 april namens ABZ deel uit van het college in Woensdrecht. Het wethouderschap is voor hem een langgekoesterde wens die in vervulling is gegaan. Schuurbiers heeft onder meer ruimtelijke ontwikkeling, bouwzaken, wonen, toerisme, recreatie, evenementen en sport in portefeuille.