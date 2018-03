Linssen woest over deal suikerlab Bergen op Zoom: 'we besodemieteren de burgers'

BERGEN OP ZOOM - Zelden was Ton Linssen van Lijst Linssen zo kwaad. Razend is hij over de move van het huidige college om op de valreep, vlak voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, het voormalige suikerlab te kopen. ,,De geilheid om HAS Hogeschool binnen te krijgen. En ze betalen niks, er ligt geen enkele huurovereenkomst. Wie doet nou zoiets?''

Volgens hem waren er genoeg, veel goedkopere alternatieven. ,,Er staat van alles leeg dat al van de gemeente is.'' Als voorbeeld noemt hij het voormalige Van Egeraatcomplex, gebouwen van ROC op De Lage Meren, locaties die sowieso dichter bij het NS-station liggen.

Er kan wat hem betreft beter geld naar de noodlijdende binnenstad. ,,Die staat in brand, daar zijn miljoenen voor nodig. Maar nee, dan wringen ze je dit door de strot, vijf dagen voor de verkiezingen. Waar halen ze 't lef vandaan? We besodemieteren de burgers tot en met.''

Ook staan de gemeente nog nieuwe tegenvallers te verwachten, voorspelt hij. ,,Dat wordt door dit college over de verkiezingen getild. Het oplossen van de problemen met zwembad De Schelp gaan zeker een miljoen kosten en ook de nieuwbouw Eventum kost zeker een half miljoen extra.'' Het Eventum is de nieuwbouw voor Zoomvliet Studio, ZuidWest TV, en Facilitair Bedrijf. De bouw ligt stil vanwege falen van de aannemer.

Linssen wijst er verder op dat de bodem bij het suikerlab vervuild is. ,,Maar dan zeggen ze: nee dat is niet zo. Terwijl er overal in de omgeving wel bodemvervuiling zat. Ze willen gewoon de HAS tegen elke prijs. Maar als dit de manier is om HAS binnen te halen, hoeft de HAS voor mij niet.''

Uit boosheid zegt hij met zijn campagne voor de verkiezigen vanaf dit moment te stoppen. ,,En ik weet wel dat ik na 21 maart ook ben uitgerangeerd voor een nieuw college.'' Met andere woorden een plekje in een nieuw college zit er niet meer in, neemt hij aan. ,,Wat me ook frustreert is dat ik alleen sta. Niemand van de andere partijen zegt iets.''

