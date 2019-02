Linssen boos om uitstel nieuw containerterminal in Bergen op Zoom

Deze Bergenaar zorgt ervoor dat iedere klarinet en trompet in topvorm verkeert

12:07 BERGEN OP ZOOM - Muziek is onmisbaar tijdens de Vastenavend. Bijna 100 dweilbandjes laten van zich horen, op bals, met de intocht, de optocht en op het dweilbandfestival. Om als dweil een beetje goed voor de dag te komen, moet je klarinet of trompet in topvorm verkeren. Laat dat maar aan Bergenaar Frans van Vliet over.