Links blok slaakt noodkreet bij provincie om Bergs cultureel erfgoed

Bergse Synagoge kopen? Voor 79 mille ben je de man, maar er zijn meer kapers op de kust

BERGEN OP ZOOM - Van de Synagoge tot Hof van Ram in Halsteren. Verschillende monumenten staan nu met prijskaartje in de verkoop. Stichting Monumentenbezit toont interesse. Maar dan wel in meerdere Bergse monumenten. ,,Dat is nu onderwerp van gesprek”, zegt wethouder Barry Jacobs.

13 november