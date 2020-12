Links Bergen op Zoom komt op voor kwetsbaarsten: ‘Kom niet aan armoedebeleid’

Het is de vraag of het de fracties lukt hun alternatieve bezuinigingen er door te krijgen. Samen hebben ze zeven van de 33 raadszetels, steun van andere partijen is dus nodig. Hoe die erin staan wordt vanavond, donderdag 12 december, duidelijk.

Linkse fracties geven signaal af

Dan buigt de Bergse politiek zich over het bezuinigingsvoorstel van het college. SP, BSD, GroenLinks en PvdA geven op voorhand het signaal af dat daarin ‘fundamenteel verkeerde sociale keuzes’ worden gemaakt.

Met name kwetsbare jongeren, ouderen en de zwakkere wijken worden volgens de fracties onnodig hard getroffen. ,,De kloof tussen arm en rijk wordt door de voorgestelde bezuinigingen groter, de kansenongelijkheid neemt toe", stelt Joey van Aken namens de vier fracties.

Quote Bezuinigen op armoedebe­leid levert op korte termijn geld op, maar kost op de lange termijn veel geld Joey van Aken, woordvoerder namens PvdA, GroenLinks, SP, BSD

Het armoedebeleid willen ze in standhouden. ,,Daarop bezuinigen levert op korte termijn geld op, maar op lange termijn krijgen we de rekening gepresenteerd”, is de overtuiging van de linkse partijen. ,,En niet alleen in financiële zin, maar ook maatschappelijk. De leefbaarheid in de wijken neemt af.”

Niet bezuinigen op voedselbank en jeugdraad

Besparen op de Voedselbank is voor ‘de vier’ onbespreekbaar evenals het afschaffen van de jeugdraad. Ook maatschappelijke organisaties als het Jongeren Ontmoetings Centrum (JOC) en Wij Zijn Traverse mogen niet gekort worden. ,,Zij zorgen dat er voorzieningen en activiteiten voor de jongeren zijn.” Verder moet de gemeente maatschappelijke stages blijven aanbieden.

De veiligheid in de wijken mag niet achteruit gaan, bezuinigen op buurtpreventieteams is daarmee onbespreekbaar voor de linkse fracties. Ook de veiligheidsfunctionaris moet blijven.

Meer inkomsten door hogere belasting

De vier partijen zien mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente te vergroten door de ozb structureel met 25 procent te verhogen. Het voorstel van het college is om dat voor twee jaar te doen. Daarnaast moet overal betaald parkeren komen, dus bijvoorbeeld ook in Halsteren en op de Bergse Plaat. De Maagd kan verkocht en daar moet een andere invulling voor komen. Van Aken: ,,Afscheid nemen van een theater is pijnlijk, maar als we moeten kiezen tussen stenen en mensen, kiezen wij voor mensen.”