Link tussen cocaïnewasserijen Lepelstraat en Sint Willebrord, blijkt uit Spaans onderzoek

BREDA/SINT WILLEBRORD - De cocaïnewasserijen die in november in Sint Willebrord en in maart in Lepelstraat werden opgerold door de politie waren waarschijnlijk van dezelfde organisatie. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda.

De Spaanse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om uitlevering van verdachten van de twee verschillende cocaïnewasserijen. Dat dat zo was in de zaak in Lepelstraat werd vorige maand duidelijk. Donderdag bleek dat een zelfde verzoek ook voor minstens één van de acht verdachten in de zaak Sint Willebrord is gedaan.

Telefoons afgeluisterd

De verdachten in beide zaken zijn veelal mannen uit Colombia. In het Spaanse onderzoek zijn telefoons van de verdachten afgeluisterd en zijn ze geschaduwd door de politie. Het vermoeden is dat de organisatie Zuid-Amerikanen stalde in verschillende cokelabs, mogelijk verspreid door Europa. Uit het Europees Aanhoudingsbevel blijkt dat het in elk geval zou gaan om een ‘wijdvertakt Europees onderzoek’.

Bij het lab in Sint Willebrord werd 81,86 kilo cocaïne aangetroffen, die was opgelost in karton, om ontdekking door de douane te voorkomen. In de loods werd de cocaïne met chemicaliën uit het karton gefilterd. De politie en justitie hebben altijd verteld dat het ontdekken van de loods een toevalstreffer was. Buurtbewoners zouden een vreemde lucht hebben geroken. Dat komt met het bekend worden van de Spaanse onderzoeken op losse schroeven te staan.

Spaans onderzoek

Was het wel zo toevallig? Advocaat Alfons Bals vroeg zich dat donderdag af. Mogelijk wist de politie gewoon wat er aan de hand was. Bals vroeg de rechtbank daarom om het Spaanse onderzoek toe te voegen aan het dossier. ,,Ik kan me niet voorstellen dat daar geen informatie in staat over de cocaïnewasserij in Sint Willebrord. Het beeld dat in dit dossier wordt opgewekt is dat het om een toevalstreffer gaat door de geuren. Het zou mij niet verbazen als de loods terugkomt in het Spaanse onderzoek. Ik vermoed dat er meer informatie is dan we nu hebben.’'

Officier van justitie Arno Vroombout zei dat hij alleen weet dat er een Spaans onderzoek loopt. ,,Maar meer weet ik niet niet. Ik heb zelf besloten dit onderzoek gescheiden te houden van het Spaanse. Er is bij mijn weten geen andere aanleiding voor het binnenvallen dan geschetst. Ik heb geen reden daar aan te twijfelen.’' De rechtbank vond dat vooralsnog voldoende uitleg en hoefde geen stukken uit het Spaanse onderzoek. In de Lepelstraatse zaak vroeg de rechtbank in juni wel stukken op.

Onderzoek nog gaande

Het onderzoek naar de labs in Sint Willebrord en Lepelstraat is nog niet afgerond. Wel is het de bedoeling om de zaak Sint Willebrord gedurende drie dagen in oktober en november inhoudelijk te behandelen. Of dat lukt is alleen zeer de vraag. Tot die tijd blijven de meeste verdachten vast, besloot de rechtbank donderdag.