Lijst Linssen wil aandacht voor heiwerkzaamheden

Kunstvei­ling Rotary brengt ruim 7000 euro op

9:27 BERGEN OP ZOOM - ,,Kom op mensen, het is voor het goede doel'', maant veilingmeester Gerlof Jorritsma de aanwezigen om in te zetten op de kunstwerken onder de hamer. In Den Engel veilt RotaryClub Bergen op Zoom Noord 23 kunstwerken die zijn gemaakt door bekende Bergenaren, samen met kunstenaars. De opbrengst, 7.232 euro, gaat naar de Stichting Flor van Putte in Ossendrecht en de Eye Care Foundation in Nepal.