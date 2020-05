Lijst Linssen steunt Bergs zakencollege niet

BERGEN OP ZOOM - Het nieuwe Bergse college krijgt geen unanieme steun van de gemeenteraad. Lijst Linssen geeft nu al aan tegen het zakencollege te stemmen. ,,Het fundament deugt niet, het is niet het college wat we verwacht hadden”, stelt Ton Linssen.

Met het fundament doelt Linssen op de zittenblijvers Barry Jacobs (VVD) en Patrick van der Velden (GBWP). ,,VVD en GBWP kunnen elkaar niet luchten of zien, dat is al jaren zo. Maar het politieke smaldeel moest overeind blijven.” De drie wethouders van buitenaf zijn volgens Linssen ‘ongetwijfeld goed in hun beroep’. ,,Maar er waren ook lokale kandidaten die dicht bij de stad betrokken zijn en het DNA van de stad kennen.”

Meer dan bezuinigen alleen

Louis van der Kallen (BSD) vindt het belangrijk dat het nieuwe college verder kijkt dan alleen maar bezuinigen. ,,Ik hoop dat er straks mensen aan het roer staan die van Bergen op Zoom houden, die met empathie handelen.”

Voor GroenLinks is het een bittere pil dat hun wethouder, Andrew Harijgens, het veld heeft moeten ruimen. ,,Een enorme teleurstelling”, geeft Peter van den Ouden toe. ,,We hadden graag gezien dat hij kon blijven, zeker omdat er veel te doen is op het gebied van duurzaamheid. Maar met maar twee zetels moet je soms je verlies nemen.” GroenLinks heeft wel vertrouwen in het zakencollege dat nu gevormd wordt. ,,Het zijn mensen met competentie en veel ervaring. We denken dat er een goed team staat.”

Quote Petra Koenders kan van een crisis een kans maken Joey van Aken, PvdA Bergen op Zoom

PVDA, VVD en GBWP sluiten zich daar bij aan. Joey van Aken (PvdA) is in zijn nopjes met Petra Koenders, een kandidaat die door zijn fractie naar voren is geschoven. ,,Zij kan van een crisis een kans maken.” Met de poppetjes zit het volgens Van Aken wel goed. Nu moet het zogeheten focusakkoord waarin staat wat er de komende jaren in Bergen op Zoom moet gebeuren nog worden afgerond. ,,Alle partijen, ook de kleintjes, moeten zich in dat akkoord kunnen herkennen.”

Raad wil controle terug

De VVD heeft vertrouwen in het te vormen zakencollege al stonden de namen niet op het VVD-lijstje. ,,Ook een lijstje met goede namen”, zegt Rian Govers. ,,Maar de mensen die nu zijn genoemd hebben een goede staat van dienst. En er zitten twee vrouwen bij. Daar zijn we blij mee.”