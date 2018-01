Lijst Linssen gaat verkiezingen Bergen op Zoom in als Lokaal Forum

Want rond Linssen zelf was het stil. De man die jarenlang de stad 'regeerde' zweeg, was onzichtbaar. Nu, met de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht, is hij terug, zegt hij. Wil er voor gaan. Maar het dal was diep nadat hij in 2015 opzij werd gezet als wethouder: ,,Ik kon het niet opbrengen, heb een half jaar thuisgezeten, moest alleen maar janken. Ik was volledig knock-out. Gesloopt door de laster en achterklap. Ik heb momenten gehad dat ik dacht, het hoeft voor mij niet meer. Maar ik heb nieuwe motivatie gevonden. Door met mensen te gaan praten in huiskamergesprekken.''