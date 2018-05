Lijst Linssen boycot 'poppenkast' van nieuwe coalitie in Bergen op Zoom

Verzwijgen

Lijst Linssen bleef als enige fractie weg. ,,Dat akkoord is gebakken lucht. Ik zie niks nieuws. GBWP is de kampioen van het verzwijgen. De echte problemen zoals met zwembad De Schelp, de binnenstad, het Eventum, het gebrek aan bedrijventerreinen worden niet genoemd'', aldus Ton Linssen via de telefoon tegenover deze krant. ,,Ik heb hier totaal geen respect voor. En zo voelden we dat alle vier in onze fractie. We hoefden het er niet eens over te hebben, dachten allemaal het zelfde. Uit minachting voor dat clubje, de coalitie.''

Protest

Donderdagavond praat de gemeenteraad weer over Brug naar de toekomst. Dan inhoudelijk. En wordt er gestemd over de wethouders. ,,We gaan wel. Want dat is een officiele raadsvergadering. Maar de kans is heel groot dat we uit protest ook dan niets gaan zeggen'', voorspelt Linssen. ,,Wat we wel doen is tegen de nieuwe wethouders stemmen. Het kan ook zijn dat we Klaas Vaak invullen. Dan is de stem ongeldig. Want we steunen dit college totaal niet.''