Ligt je zwembroek al klaar? Renovatie zwembad De Schelp in Bergen op Zoom bijna gereed

De nieuwe ‘look and feel’ van zwembad De Schelp is nu al volop zichtbaar. Driekwart van het tegelwerk is klaar. Het plafond is vernieuwd. Ondertussen staat ook de kraan open. Bijna 8.000 liter per uur stroomt het bad in. ,,Duurt nog zeker tot eind volgende week voor het vol is”, zegt projectleider Ton van Wijk.