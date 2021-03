LiGA-tussendoortjes wereldberoemd in heel Nederland

Enorme wietlucht in de straat verraadt kwekerij in Bergen op Zoom met 200 planten

17 maart BERGEN OP ZOOM - In een woning aan de Kleine Kerkstraat in Bergen op Zoom is woensdagochtend een wietkwekerij gevonden van zo'n 200 planten. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding van een getuige.