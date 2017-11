Lievevrouwestraat in Bergen op Zoom een tijd afgesloten wegens woningbrand

Politie stormt ten onrechte huis in Dinteloord binnen: 'Ik heb nog nooit een boete gehad'

20 april DINTELOORD - Ze dacht in eerste instantie dat iemand een grapje uit probeerde te halen. Carolien Bierings was vorige week dinsdag net van Dinteloord naar Steenbergen gefietst, toen haar telefoon ging. De politie. Of ze de deur van haar huis in Dinteloord open kon doen, want enkele agenten wilden kijken of er een hennepkwekerij was.