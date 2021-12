Lies (76) tekende de coronatijd: ‘De pandemie kent veel rare momenten, die probeerde ik te vatten’

Dansen met MS, Parkinson en reuma: ‘Ik verleid ze om weer op gang te komen’

BERGEN OP ZOOM - Madeleine Benjert is danseres, dansdocente en dans- en beweegtherapeut. In Roosendaal geeft ze al Bewegen op Maat voor mensen met MS, Parkinson en reuma. Dat wil ze ook in Bergen op Zoom opzetten. ,,Het verschil dat je ziet bij mensen als ze binnenkomen en als ze weggaan, dat is zo groot. Dansen doet ze zóveel goed.”

13 december