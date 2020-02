‘Licht schijnt recht ons huis in’: nieuwe verlichting stuit op forse kritiek

,,Helaas is er gekozen voor een bijzonder koele witte variant. In onze beleving heeft het de uitstraling van een containerpark. Samen met de nieuwe grijze bestrating geeft het een somber beeld.'' Coehorst heeft ook grote moeite met de afstelling van de lampen. ,,Bij ons schijnen ze rechtstreeks in huis.‘’



Op een eerdere informatieavond heeft Coehorst nooit het idee gekregen dat er hard en wit licht zou komen. Hij is verrast. ,,Het gaat om dezelfde lampen als op de Ringweg. Maar dit is een woonbuurt, waar na de reconstructie het langzaam verkeer leidend is. Daar hoort in mijn beleving een heel andere uitstraling bij.''