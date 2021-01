Lian Holkenborg uit Halsteren zet in op vier zetels in de Tweede Kamer: ‘We moeten beter zorgen voor elkaar’

De jarenlange frustratie over hoe politiek Den Haag omspringt met de zorg bereikten bij Holkenborg tijdens de coronapandemie het kookpunt. Collega's opperden de oprichting van een actiecomité. ,,Maar ik ben niet zo van de petjes en het Malieveld. Als we écht iets willen veranderen, dan kan dat alleen van binnenuit. Dan moeten we een politieke partij oprichten.”



Ze kreeg er de handen voor op elkaar en zo kan het dat Zorgend Nederland in maart meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen met Lian Holkenborg als lijsttrekker. ,,Ik zet in op vier zetels.”