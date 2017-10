Lia Vermeulen vertrekt van De Grebbe Bergen op Zoom

Jury

Vermeulen wordt directeur van meerdere basisscholen in Breda en daarmee ook lid van het managementteam van Inos, de stichting katholiek onderwijs Breda. ,,Ik zocht naar een nieuwe uitdaging'', zegt ze over haar vertrek. ,,We moeten steeds langer doorwerken en toen zag ik de advertentie voor deze baan in Breda.'' Naast haar Bredase baan is de Bergse ook benoemd in de nationale jury van de verkiezingen van excellente scholen. ,,Dat is goed te combineren.'' Ze gaat als jurylid scholen in het land bezoeken en beoordelen.