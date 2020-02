Lezing: gaat kerncentrale in Doel wel of niet dicht in 2025?

BERGEN OP ZOOM - Sluit de Belgische kerncentrale in Doel wel of niet in 2025? Inspelend op die vraag houdt de Bergse schrijver Sonn Franken maandag 2 maart in Bergen op Zoom een lezing over de veiligheid van de kerncentrale. Een cameraploeg van de Vlaamse omroep VRT/Canvas maakt daarbij opnamen.

Aanleiding zijn de slepende politieke onderhandelingen in België om tot een nieuwe federale regering te komen. In mei 2019 waren de verkiezingen, maar een regering is er nog steeds niet. De vraag is ondertussen in hoeverre partijen zich nog gebonden voelen aan de in 2018 uitgesproken intentie om de twee Belgische kerncentrales in Doel en Tihange in 2025 te sluiten.

De Vlaamse omroep VRT/Canvas onderzoekt wat de onzekerheid hierover teweeg brengt aan Nederlandse kant. Sonn Franken volgt de ontwikkelingen rond Doel al meer dan twintig jaar en is goed op de hoogte van incidenten rond de kerncentrale. In 2018 verscheen zijn boek ’Dossier Doel’. Franken heeft ernstige bedenkingen over de veiligheidscultuur in de centrale. Hij hield ook presentaties in Maastricht, Antwerpen en Gent. Via de uitgever van Franken heeft de VRT contact gelegd met de Bergenaar.