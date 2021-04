Levensbos in Steenbergen niet in stadspark, maar naast Petersbos

In de schets staat ook de aanleg van een insectenhotel ingepland. ,,Plant dan ook gelijk fruitbomen aan en haal die bij lokale ondernemers", stelt de Volkspartij voor. Een goed idee, vindt wethouder Wilma Baartmans.



De VVD is tegen het voorstel en verwacht dat er weinig animo is bij inwoners om er tegen betaling een boom te planten. Ook wil liberaal Theo van Es ‘in deze financieel onzekere tijden’ geen geld uitgeven aan een levensbos. Hij vindt dat er urgentere zaken financiering verdienen, zoals de aanleg van rondwegen. Jan Veraart van Gewoon Lokaal denkt dat het juist een goed moment is voor zo'n bos: ,,In deze tijd van corona waarin mensen thuis moeten blijven en meer buiten wandelen, is zo'n mooie plek een prachtige gelegenheid om in beweging te zijn.”