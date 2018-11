Levenloze man in haven Dinteloord viel van boot en verdronk

Veel vuurwerk­over­last in West-Bra­bant: ‘Het zijn bommen!’

8:00 Bam! Daar wordt weer een bushokje met vuurwerk opgeblazen. Of een prullenbak. Veel West-Brabanders zijn de overlast beu, zo blijkt uit onze vuurwerkenquête. ,,In mijn wijk kun je op oudjaarsdag niets eens meer over straat”, antwoordt een inwoner van Bergen op Zoom in de vragenlijst.