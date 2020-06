Leven als God én onbetaald raadslid in Frankrijk

INTERVIEWOSSENDRECHT - Voor de herindeling van 1997 was André Langenberg raadslid in de gemeente Ossendrecht, nu bekleedt hij die functie in het Franse dorpje Morlet.

Net voor Frankrijk in maart vanwege corona op slot ging, kreeg Langenberg bij de gemeenteraadsverkiezingen van Morlet, in de Bourgogne, 43 van de 64 stemgerechtigden achter zich. Alleen de burgemeester en eerste wethouder scoorden beter. ,,Maar tweede wethouder worden kon niet omdat ik de Franse nationaliteit niet heb”, legt Langenberg uit.

Raadslid mag wel, want hij verblijft de helft van het jaar in zijn eigenhandig opgeknapte Franse huis. Kort na de stembusgang reed hij met zijn vrouw Marie-Louise over lege tolwegen naar Nederland. ,,Alsof we alleen op de wereld waren.” Terug naar hun woning op Calfven, het buurtschap bij Ossendrecht waar Langenberg (66) is geboren.

Prutsdorpkes

,,In Morlet klinkt het vreemd als ik de gemeente Woensdrecht met 22.000 inwoners als groot dorp omschrijf. De grootste stad dáár, Autun, heeft er 16.000. Morlet is onderdeel van een bestuurlijke regio met 45 plaatsen, soms prutsdorpkes nog kleiner dan het onze, met amper dertig inwoners. Maar allemaal een eigen burgemeester, feestzaal en gemeentehuis. Dat is in Morlet twee middagen per week open, met een secretaresse die bij diverse dorpen in dienst is. Ooit hielden twee dorpjes een referendum over een fusie: kansloos.”

Quote Al die Franse dorpjes hebben nog hun eigen burgemees­ter, gemeente­huis en ‘salle de fêtes’. Maar een referendum over een fusie is kansloos André Langenberg, raadslid in Frankrijk

Vanwege de lockdown, confinement op z’n Frans, kon Langenberg pas onlangs geïnstalleerd worden. ,,Als oudste raadslid mocht ik de vergadering leiden waarin de burgemeester is gekozen.” Véronique Prost begint aan haar tweede termijn. ,,Ik stond op haar lijst. Met ook Duitse en Belgische inwoners in Morlet vond ze het logisch om een van ons in de raad te hebben. Maar niemand stond te springen.”

Vakantiehuisje gekocht

Raadsleden krijgen geen vergoeding, maar dat deert Langenberg niet. Hij wil iets doen voor Morlet, waar hij in 2007 een vakantiehuisje kocht. ,,We gingen met onze zoons vaak in Frankrijk op vakantie en zochten iets wat op één dag te rijden viel, voor de zomervakantie, kersttijd, maar ook een lang weekend. Dan reden we donderdag om 3.00 uur naar Morlet en zaten om 10.30 uur met stokbrood op ons eigen terras.”

Zondagavond waren ze dan terug in Calfven, maandag om 5.30 uur zat hij op de racefiets richting zijn bedrijf Domij in Roosendaal, dat afbouw van projecten doet, zoals plafonds en wanden. Langenberg begon er als mts’er, klom op tot directeur en werd in 1994 eigenaar.

Nieuwe aankoop

Zo’n vier jaar terug zagen hij en zijn vrouw in Morlet een bord ‘Te koop’ bij een huis dat al veertig jaar leeg stond. ,,Het kostte belachelijk weinig. Muren en dak waren goed, maar waterleiding, wc of stroom ontbrak. We hebben het met zijn tweetjes helemaal opgeknapt, en ons vakantiehuisje verkocht. We hebben nu prachtig uitzicht op het dal en een gastenverblijf.”

Quote Het stond al veertig jaar leeg en kostte belache­lijk weinig. Muren en dak waren goed, maar waterlei­ding, wc of stroom ontbrak. Hebben we samen opgeknapt André Langenberg

Urenlang tafelen in de tuin

Het project viel goed in het dorp. ,,Fransen zelf beginnen niet aan zo’n renovatie, maar ze waarderen het wel. We krijgen steeds meer contacten.” Het Frans heeft hij zich prima eigen gemaakt. ,,In de Morvan, hier vlakbij, zijn dorpen met de helft Nederlanders. Maar wij gaan geen 680 kilometer rijden om Nederlands te mauwen.” Liever zitten ze in Morlet tussen de Fransen. ,,Met tien, twaalf man urenlang heerlijk tafelen in de tuin, met flessen wijn waar ze een kwartier over vertellen.”

Wielerliefhebber

Als wielerliefhebber leeft hij zich uit op de vele klimmetjes, al rijdt de winnaar van NK-goud en WK-brons bij 50-plussers geen wedstrijden meer. Ook qua werk doet hij een tandje minder. ,,Domij heb ik in 2016 verkocht, ik heb nog wel onroerend goed en een onderhoudsbedrijf in Nederland.”

Volledig scherm Pas op latere leeftijd werd André Langenberg fanatiek wielrenner. In 2004 veroverde hij de Nederlandse titel in de categorie 50+ en pakte aansluitend ook brons op het WK in die klasse. © archieffoto Peter Roek

Pensioenen en stakingen

Hoezeer Langenberg zich ook thuis voelt in Morlet, hij blijft zich verbazen over Frankrijk. ,,Snappen doe je het niet. Wie betaalt het allemaal?” Want veel clichés blijken te kloppen. ,,Officieel gaan Fransen vanaf 62 met pensioen, maar onder de 60 werkt er niemand meer. De eerste hulp in het hospitaal van Autun staakte al voor corona, werkte tijdens de crisis volle bak, maar staakt nu weer door, met minimale bezetting.”

Zijn Franse buurman begon eerder met verbouwen, maar is nog niet klaar. ,,Hij sprak ‘s maandags af met een aannemer, maar zag hem de hele week niet. Dat is in Nederland ondenkbaar. Ook zochten Nederlandse ondernemers alternatieven in coronatijd, in Frankrijk lag alles stil. Zo van: ‘de staat lapt wel’.”

Geen corona, wel brood

Toch kreeg in Morlet niemand corona en iedereen te eten. ,,Bij ons is geen bakker, maar je kon brood bestellen bij de burgemeester. Die liet dat elke ochtend vanuit een buurdorp bezorgen in de ‘salle de fêtes’. Dat bracht ze zelf rond en ging dan aan het werk, want ze heeft een fulltime baan bij een groot elektriciteitsbedrijf.” Verder vallen haar taken mee. ,,De voorbije zes jaar heeft ze twee huwelijken gesloten.”

Quote Dorpelin­gen konden in corona-tijd brood bestellen via de burgemees­ter. Die bracht het persoon­lijk rond en begon dan aan haar fulltime baan André Langenberg