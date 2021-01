Leve de seizoenen: sneeuwklokjes én ijsbloemen in de tuin

Terwijl het zonnetje zijn warmte over mijn tuin uitstraalt, zie ik vanaf mijn bureau dat de sneeuwklokjes hun kopjes boven het maaiveld uitsteken. Die zie ik trouwens liever boven het maaiveld uitsteken dan al die raddraaiers van afgelopen weekend in de diverse steden. Dat is niet meer normaal gedrag, want wie haalt het nu in zijn of haar hoofd om een ziekenhuis te gaan bekogelen?

Lente in mijn hoofd

Voor ik me opnieuw kwaad maak, ga ik maar weer naar de sneeuwklokjes kijken. Er ligt trouwens in de schaduwkant van de tuin ook nog wat sneeuw. Hoe passend, zowel sneeuw als sneeuwklokjes.

Zelf zit ik al met de lente in mijn hoofd! Gek hè, want de jaarwisseling is net achter de rug en niemand die kan zeggen of de winter al voorbij is of dat er nog winterweer komt. Gelukkig maar, want als dat al kon, was het niet meer zo spannend. Persoonlijk vind ik dat zo mooi van ons klimaat.

Spannend

We hebben vier jaargetijden en die geven zoveel leuke veranderingen. Daarnaast hebben we de perioden tussen die jaargetijden. Die zijn nog spannender, want je weet nooit wanneer het echte seizoen begint. We hebben daar wel data voor aangewezen, maar zo'n seizoen begint nooit op die voorgeschreven datum.

De eerste vrolijke lentenoten van de zanglijster heb ik al gehoord. Het zal me niet verbazen als de grote bonte spechten binnenkort met hun geroffel beginnen. Aan de hazelaars hangen al sinds december katjes, en op sommige zijn de vrouwelijke bloemen al te zien. Logisch, dat ik al aan de lente denk, terwijl ik vandaag nog andere bloemen moest verwijderen van mijn autoruit. IJsbloemen wel te verstaan. Leve de seizoenen.