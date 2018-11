Leutneutbon duurder in Bergen op Zoom, maar grotere glazen in sommige cafés

In aanloop naar d’n Ellefde van d’n Ellefde is de prijs van de leutneutbon weer vastgelegd door de Bergse horeca-ondernemers. Die is dit keer bepaald op 25 euro voor 11 bonnen, dus 2,27 euro per pilsje. Vorig jaar moest er 30 euro worden neergeteld voor 14 bonnen, oftewel 2,14 euro per stuk.

Niet alle kroegbazen zaten te wachten op die prijsverhoging, erkent Jan Krijnen van de Leutneutcommissie. ,,Ach, als je met 56 personen bij elkaar zit, is nooit iedereen het eens", weet hij uit ervaring.

Quote De btw op frisdrank gaat omhoog, de accijns op alcohol ook. Dat zijn wel zaken om rekening mee te houden Jan Krijnen van de Leutneutcommissie De meningen liepen dan ook uiteen. ,,De een vond dat de prijs te hard steeg, anderen juist dat het te langzaam gaat. Maar de btw op frisdrank gaat omhoog, de accijns op alcohol ook. Dat zijn wel dingen om rekening mee te houden”, vindt Krijnen.

Dat beseft Marijn Withagen van café ‘t Slik ook. Toch stemde hij tegen. ,,Ik kan uiteraard niet in de portemonnee van mijn collega's kijken. En wellicht zitten wij in de Steenbergsestraat ook wel gunstiger qua huur dan in het centrum. Maar wat mij betreft zou de prijs dit jaar niet weer moeten stijgen, en niet gelijk zo veel.”

Volgens Withagen betreft het de derde verhoging op rij. ,,Als je kijkt naar de historie was het vaak toch wel twee jaar na elkaar voor dezelfde prijs. Jammer, je moet mensen toch naar de stad zien te krijgen.”

Democratisch

Withagen stond niet alleen in zijn mening. ,,Onder anderen de collega's van De Saeck, Die Twee en De Ponderosa waren het met mij eens. Maar van alle aanwezigen stemden er 19 voor de verhoging en 10 tegen. Dus een democratische meerderheid."

Quote Wij geven klanten iets meer bier voor hun bon. Wij gaan bekers van 25 in plaats van 20 centiliter tappen Marijn Withagen van café ‘t Slik Vandaar dat de Slik-uitbater niet met een apart clubje eigen bonnen uit wil geven. ,,Dat vinden we niet fair tegenover de collega's. We doen dus gewoon mee, maar wij gaan bij ‘t Slik als compensatie onze klanten wel iets meer bier geven voor een bon. We gaan grotere bekers tappen: 25 in plaats van 20 centiliter.”

Dat is volgens Krijnen geen probleem. ,,Er is geen verplichte maat, dus iedere ondernemer mag zelf bepalen in welke glazen hij tapt.”