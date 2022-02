Leutmarathon: zes uur leut als nooit tevoren

Elf uur was nog een beetje vroeg voor de krabben, want op dat moment was de Stoelemat nog lang niet uitverkocht. Pas later op de dag raakten alle stoelen bezet. In de zaal maar ook thuis was de uitzending live te volgen. In het enorme decor, gemaakt van steigers, zat het orkest onder leiding van Cees Simons, een optocht-hoekje en de originele bar van Riet van de Ster. Met daarachter bekende uitbaters als Jac Oosterwaal en Rens en Josien Franken.