Leutig jubileumcadeau: Geit van Mie d'n Os heeft nu eigen postzegel

Schrijf een brief Oproep: wat vertelt u volgende generaties over deze tijd?

Wat wilt u de volgende generaties meegeven over het jaar 2021? Wat hoopt u voor de toekomst, waar maakt u zich zorgen om? Schrijf voor onze kerstbijlage een brief aan uw kleinkind, achterkleinkind of zelfs achterachterkleinkind in 2121.

16 november