Leutig jubileum La Mar Zitte levert serieuze cheque op voor hospice De Markies

TenneT informeert over doorvoer van windstroom in Zeeland

13:17 Energiebedrijf TenneT geeft maandag in Middelburg uitleg over de mogelijke doorvoer van windstroom in Zeeland vanuit een nieuw windmolenpark op de Noordzee. Daar hoort ook de bouw van een ‘converterstation’ van 5,5 hectare bij. Borssele en Rilland zijn daarvoor in beeld.