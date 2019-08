Leuk voor hond én baasje: samen agilitywedstrijden doen

Jonge renners trotseren de hitte op de Gedempte Haven in Bergen op Zoom

10:20 BERGEN OP ZOOM - De 24ste editie van de jeugdwielerronde De Gedempte Haven in Bergen op Zoom is zondag in tropische hitte verreden. Nooit eerder was het bij de voorgaande edities zo warm. De renners bleken er geen last van te hebben.