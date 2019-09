Jacobs kreeg in het Groot Arsenaal uit handen van Caroline Raaijmakers van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal het eerste exemplaar van de lesbrief overhandigd die is gemaakt om op de scholen mee aan de slag te gaan. ,,Wat is voor mijn omgeving van belang? En dat levert in Woensdrecht een totaal ander verhaal op dan in Steenbergen. Want tussen de bevrijding van die twee plaatsen zit een maand. En dan komt het pas echt tot leven in de klas”, vertelde Sjef de Wit, oud-leerkracht en een van de makers van de lesbrief aan het onderwijsgezelschap.