‘Leske’ onvervalst Bergs op school: ‘Dialect onderdeel van cultureel erfgoed’

Hoe Nicky S., hoofdver­dach­te in speciekuip­moord, met ijzerzaag en aan elkaar geknoopte lakens bijna uit bajes ontsnapte

Het was een klassieke ontsnappingspoging. Op 12 oktober zaagde gedetineerde Nicky S. een tralie door, haalde zijn celraam eruit en klom via aan elkaar geknoopte lakens op het dak van de Alphense gevangenis. S. is hoofdverdachte in de Steenbergse speciekuipmoord.

15 januari