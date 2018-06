Lesje drinkwaterwinning voor raadsleden Woensdrecht

HUIJBERGEN - Dorstig naar kennis over waterbedrijf Evides hebben leden van de Woensdrechtse gemeenteraad vrijdag de productielocatie in Huijbergen bezocht. Ze kregen onder meer uitleg over De Groote Meer, onder het genot van een glaasje water uit eigen bron.

Een bezoek aan De Groote Meer bij Ossendrecht zelf stond niet op de rol deze vrijdag, maar Martijn Groenendijk, manager productie drinkwater bij Evides - dat grondwater wint en zuivert op de Brabantse Wal - lichtte graag toe hoe de watertoevoer van het ven is opgelost.

Vijf kilometer grensoverschrijdende buisleiding doet zijn werk. Het is een van de maatregelen die negen partners treffen in het kader van natuurherstel.

300.000 kuub

,,Kijk, het staat nu boordevol", bewijst hij met een foto van vanochtend op zijn mobieltje. ,,Vanaf het najaar is het neerslagoverschot van het Vlaamse Stappersven overgepompt naar De Groote Meer, 300.000 kuub. In de zomer daalt het peil weer, komend najaar gaan we opnieuw vullen."

Quote Na cholera-epidemieën rond 1860 kregen eerst enkele steden drinkwater. Ossend­recht was in 1913 het eerste streekwa­ter­lei­ding­be­drijf Martijn Groenendijk, manager productie drinkwater Evides Het zakkende zomerpeil is een natuurlijk proces, stelt terreinbeheerder Jos van Wesel op de Huijbergse locatie. ,,Volgens de natuurwaarden mag ruim een derde van De Groote Meer droogvallen." Hij leidt de politici langs 22 Huijbergse putten die grondwater vanaf 100 meter diepte oppompen en langs het Kooiheideven, waar kikkers, reeën en ijsvogels zich thuis voelen.

Evides heeft ook nog waterwinputten bij Ossendrecht (13) en Halsteren (7). Nederland heeft een traditie in drinkwater maken. ,,Na cholera-epidemieën rond 1860 kregen eerst enkele steden drinkwater. Ossendrecht was in 1913 het eerste streekwaterleidingbedrijf", aldus Groenendijk.

Behalve uit grondwater maakt Evides ook drinkwater uit de Maas en uit duinwater en levert dat aan 2,5 miljoen burgers en bedrijven op de Brabantse Wal, in Zeeland en Zuid-Holland.

