Leren over onderhoud F-35 straaljager op vliegbasis Woensdrecht

WOENSDRECHT - Koffiedrinken, kletsen met de buren en... leren over het onderhoud van de nieuwe F-35 straaljager. Vliegbasis Woensdrecht deed zaterdag mee aan de Nationale Burendag en gaf daar een eigen invulling aan. Het is namelijk vrij uniek dat bewoners zomaar het terrein op kunnen.

"Wij doen eigenlijk niet echt aan open dagen", zegt Liselotte Brand, communicatieadviseur. "Dat terwijl de buren ons wel horen en zien, maar nooit weten wat wij nou precies doen. Vandaar dat burendag ons wel een leuk moment leek om daarop aan te haken."

Volledig scherm De Vliegbasis Woensdrecht bij Hoogerheide doet zaterdag mee aan de Burendag. Liefst 5400 mensen hebben zich aangemeld. © Pix4Profs/Tonny Presser Want dat er veel gebeurd op de vliegbasis is duidelijk. Enerzijds is er het Logistiek Centrum Woensdrecht. "Wij doen dus het groot onderhoud van alle helikopters en vliegtuigen van heel Defensie. Hier worden alle onderdelen uit elkaar gehaald. Dat is wat we vandaag ook laten zien, zo hebben we op een plein de motor uit een F-16. Binnenkort komt het onderhoud van de F-35 (ook bekend als Joint Strike Fighter, JSF, red.) daar nog bij, waar omwonenden weer vragen over hebben. Belangrijk om te weten is dat de F-35 voor het onderhoud hier niet gaat landen, maar dat wij alleen de motor binnenkrijgen en daar het onderhoud aan doen."

Opleiding

Het tweede onderdeel is de Koninklijke Militaire School Luchtmacht. Daar worden onder andere piloten opgeleid, maar ook diensthonden en brandbestrijding. "Voor de brandweeroefeningen gebruiken wij een modern trainingscentrum waar we helikopter- en vliegtuigbranden na kunnen doen. Daar komen hele grote rookpluimen vanaf, die omwonenden wel eens zouden kunnen zien. Nu weten ze dus wat we dan aan het doen zijn: een brandweeroefening."

Mensen konden zich vooraf aanmelden voor de burendag die was onderverdeeld in een ochtendgroep en eentje voor 's middags. In totaal waren er 5000 aanmeldingen, het gros kwam het tweede deel van de dag.

F-35

Jacques Hermie uit Putte had wel wat meer vliegtuigen en helikopters verwacht. "Ik ben eigenlijk vooral voor de F-35 gekomen, had wel verwacht om die te zien. Vind het wel jammer, dat die er niet is. Maar het is wel interessant verder om te zien waar ze mee bezig zijn. Het is ook wel positief voor de omgeving dat deze vliegbasis hier is. Ik zie hier veel werkgelegenheid, ook heel veel interessant werk!"