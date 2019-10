Leren en werken in zorg op landgoed Vrederust in Halsteren

Skatepark Bergen op Zoom krijgt nog geen opknap­beurt

15 oktober BERGEN OP ZOOM - Het skatepark aan de Boulevard in Bergen op Zoom krijgt voorlopig geen opknapbeurt. Dat bevestigt wethouder Annette Stinenbosch na vragen van Lijst Linssen daarover. Het park is op zijn vroegst pas in 2021 aan de beurt voor vernieuwing.