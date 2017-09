Lepelstrater ziet eigen aanhanger rijden op A17

Lage silo's bij centrale mestopslag in Poortvliet

15:38 POORTVLIET - Elke Tholenaar kent ze. De mestwagens van de firma J. van Leijsen, die veelvuldig over het eiland rijden. In de toekomst zal dat wat minder het geval zijn, want de ondernemer gaat de opslag van de mest concentreren op één locatie: de Pelleweg bij Poortvliet.