Lepelstraatse Boys blijft groeien

Smoort Brabantse strijd tegen drugsmaf­fia in overleg?

15:58 DEN BOSCH - De Brabantse strijd tegen de drugscriminaliteit smoort in vergaderingen, bijpraatsessies en andere organisatorische bijzaken. De VVD-fractie in Provinciale Staten zet daarom grote vraagtekens bij het functioneren van samenwerkingsverbanden als ‘Samen Sterk in Brabant’.