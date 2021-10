Lepelstraat saai? Niet volgens Annabel: ‘Dit kleine dorpje heeft het goed voor elkaar’

Jong in...De 15-jarige Annabel van Meel is geboren en getogen in Lepelstraat, maar verhuist binnenkort naar Steenbergen. ,,Dat is best jammer, want Lepelstraat is hartstikke gezellig.”

Hoe saai is Lepelstraat?

,,Het is natuurlijk een klein dorp, dus dat kan saai zijn. Maar ik vind het juist leuk dat iedereen elkaar hier kent. Het is heel anders dan in een grote stad. Daar loop je over straat en ken je niemand, hier zeg je hoi tegen iedereen. Dat is gezellig.”

Wat mist dit dorp?

,,Winkels. Vroeger hadden we een buurtsuper, maar die is weg. Als we boodschappen doen, gaan we naar Steenbergen of Halsteren. We hebben hier een slager, maar die is steeds minder open. En een kapsalon en een fietsenwinkel. Verder hebben we helemaal niks. In Nieuw-Vossemeer, waar ik stage loop, hebben ze tenminste nog een kleine Spar. Die hebben wij hier niet eens. Dat zou al heel welkom zijn voor kleine dingen, zoals wanneer je macaroni maakt en de kaas bent vergeten.”

Jongeren gezocht! Waar houden jongeren zich mee bezig? Wat vinden zij van hun woonplaats? We laten hen in de rubriek Jong in aan het woord. Vandaag: Annabel van Meel uit Lepelstraat. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil of wil jij er zelf in, stuur dan een mailtje naar anne.jansen@bndestem.nl.

Waarom wilde je bij Café Leonita op de foto?

,,Dit café is altijd van mijn opa en oma geweest, dus ik heb er veel herinneringen aan. Veel mensen hier kennen mijn opa, die pasgeleden overleden is. Iedereen noemde hem altijd Thommes. Als klein kind was ik hier al veel te vinden. Het is recent overgenomen nadat het negen jaar te koop stond, dus het zit niet meer in de familie. Toch werk ik er nog met veel plezier.”

Quote Als het druk is, vragen de cafégasten of ze me kunnen helpen met het opruimen van de glazen of het dekken van de tafels Annabel van Meel Wat vind je leuk aan Lepelstraat?

,,Dat iedereen hier zo vriendelijk tegen elkaar is. Als ik in het café aan het werk ben, is het altijd gezellig. Het is een echt dorpscafé. Als het druk is, vragen de cafégasten of ze me kunnen helpen met het opruimen van de glazen of het dekken van de tafels. Dat is echt leuk. In Bergen op Zoom doe je dat niet, vragen of je kunt helpen als je op een terras op de Markt zit.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Ik zou heel veel bushaltes neerzetten in Lepelstraat, en een paar winkels. Een kleine supermarkt en een Kruidvat, bijvoorbeeld. Vooral omdat de oudere mensen dan ook wat hebben. Het is niet voor iedereen makkelijk om naar Halsteren te gaan. Wij stappen zo in de auto, maar voor ouderen is dat niet altijd meer een optie en dan moeten ze familie om hulp vragen.”

Er komt geen lijnbus meer in Lepelstraat. Heb je daar last van?

,,Twee of drie jaar geleden zijn ze daar mee gestopt omdat er te weinig animo voor was. Dat is jammer, want de dichtstbijzijnde bushalte is voor ons nu in Halsteren. Daar moet ik eerst heengebracht worden met de auto, of ik fiets er heen. Voordat ik in Halsteren ben, kan ik net zo goed doorfietsen naar school. Gelukkig zit ik met een vriendin in de klas, dus onze moeders rijden weleens om en om.”

Waar chill je met je vrienden?

,,De meeste vrienden zie ik op school. Daarbuiten spreken we vooral thuis af, of gaan we naar de bios.”

Ben je er trots op om een Lepelstraatse te zijn?

,,Ja, eigenlijk wel. Mensen uit de stad noemen Lepelstraat een klein boerendorpje, maar dat kleine boerendorpje heeft het best wel goed voor elkaar, vind ik.”

Hoe snel weet het dorp ervan als jij iets fout doet?

,,Er gaan hier wel vaak verhalen rond, haha. Maar ik gedraag me, hoor.”

Quote Er gaan hier wel vaak verhalen rond, haha

Zou je hier voor altijd blijven wonen?

,,Toevallig gaan we over een paar maanden naar Steenbergen verhuizen. Dat is ergens wel jammer, want ik woon hier al mijn hele leven en ik ken hier veel ­mensen. Ik blijf wel in het café werken, dus ik zal er nog vaak komen. Het was vooral een praktisch besluit. Mijn vaders bedrijf zit in Steenbergen, mijn moeder werkt er en ik zit er op school. Ook woont er veel familie en hebben mijn ouders er altijd gewoond voordat ze naar ­Lepelstraat gingen. Ik woon straks heel dicht bij school, dus beter kan ik het niet wensen.”

Quote Het is ergens wel jammer dat we verhuizen, want ik woon hier al mijn hele leven en ik ken hier veel ­mensen Annabel van Meel

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Als ik klaar ben met de middelbare school wil ik graag de kappersopleiding volgen. Daarna weet ik het nog niet. Misschien biedt een leuke kapsalon me een baan aan, of begin ik mijn eigen zaak. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt.”

Annabel van Meel Woont met: Moeder Lissy, vader Peter, broertje Milan

Huisdieren: Hond Rox

School: ’t Ravelijn in Steenbergen, examenjaar kader

Bijbaantje: Bij Marieke Haar&Make-up in Nieuw-Vossemeer en café Leonita in Lepelstraat

Hobby’s: Leuke dingen doen met vrienden, werken is ook een hobby

Verliefd: Ja, maar nog geen relatie