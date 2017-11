Leo Dietvorst, taalambassadeur Bergen op Zoom: 'Thuis sprak ik Engels'

BERGEN OP ZOOM - Hij is geboren in Nieuw-Zeeland. Groeide er op. Zijn ouders spraken thuis Engels, ze wilden na hun emigratie meedoen in het nieuwe land. Maar ze hielden het er niet vol. Ze kwamen terug naar Nederland. Negen was Leo Dietvorst toen hij in Bergen op Zoom aankwam. Zijn Engelssprekende ouders schakelden vlot over op het vertrouwde Bergs. Hij had een probleem. En kwam daar zijn leven lang niet meer van af.

,,Ik ging van de ene school naar de andere.'' Maar hij kon er zijn draai niet vinden. Lezen en schrijven werd hij niet machtig. Op zijn 15e ging hij aan het werk. Als productiemedewerker zoals dat zo mooi heet. ,,Ik moest flessen op de lopende band zetten in een wijnfabriek.'' Later had hij tal van baantjes. Het stelde allemaal niet veel voor. Vanwege zijn taalachterstand. ,,Ik heb ook nog taxi gereden.'' Want zijn rijbewijs halen lukte wel. ,,Het theorie-examen deed ik mondeling.'' Zo'n 15 jaar terug belandde hij bij de WVS.

Vriend

Zijn leven kreeg een andere wending via een goede vriend. Die zag hoe ongelukkig Leo's leven verliep. ,,Ik was heel dik, zat me letterlijk op te vreten. En ik dronk.'' Die vriend was tuinman bij het Kellebeekcollege in de stad. Waar mensen zoals Leo taalonderwijs krijgen. Hij haalde hem over. ,,Ik ben zo trots nu. Ik krijg gewoon kippenvel als ik er over praat. Ik ben mijn ellende kwijt. Ik zou het willen uitschreeuwen.''

Complimenten

Schreeuwen doet hij niet. Maar hij laat wel op een andere manier zien dat het beheersen van basisvaardigheden echt het verschil maakt. Leo mag zich sinds kort een van de zes taalambassadeurs van Bergen op Zoom noemen. Hij gaat de boer op. Om iedereen die het wil horen te vertellen, dat het kan, op latere leeftijd de taal machtig worden. ,,Ik help nu omdat ik zelf geholpen ben. Ik wil iets terugdoen.'' En krijgt de complimenten voor zijn inzet.

Schaamte

Volledig scherm Caroline van den Akker van WijZijn. © Jan van de Kasteele ,,Wij zijn erg blij met Leo en zijn verhaal. Iedereen kan iemand kennen die laaggeletterd is.'' Dat zegt Caroline van den Akker van WijZijn, het maatschappelijk werk in Bergen op Zoom. Ze leidt het taalproject waar de zes taalambassadeurs de boegbeelden van zijn. ,,Mensen beseffen niet dat het probleem nog steeds zo groot is.'' En dat het lastig is aan te pakken. Want de schaamte bij wie niet talig is, is groot, weet ze uit ervaring.

Quote Mensen die moeite hebben met taal zijn vaak ongezonder Caroline van den Akker, WijZijn ,,Soms zit het ook goed verstopt'', weet Leo. ,,Als van een echtpaar er eentje moeite heeft met taal valt dat niet op. De partner doet alles. Maar als die wegvalt zijn er problemen.'' Zelf kan hij nu werken met de pc, hij kan appen met zijn telefoon, mailen. En is daar dolgelukkig mee. En zou dat nooit meer willen missen.

,,Bergen op Zoom is koploper in de aanpak van laaggeletterdheid'', aldus Van den Akker. In vergelijking met andere gemeenten in Brabant zijn laaggeletterden oververtegenwoordigd in Bergen op Zoom. Er zijn veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En het is een probleem dat niet stopt. Want ook nu nog komen jongeren van scholen die niet goed kunnen lezen en schrijven. ,,Mensen geloven niet dat het nog zo is.'' En zegt ze: ,,Als je wilt meedoen in de maatschappij is taal het allerbelangrijkste. Taal raakt alle gebieden van het leven.'' En werkt ook door op andere vlakken. ,,Mensen die moeite hebben met taal zijn vaak ongezonder.'' Adviezen om gezond te eten bereiken hen niet.