Leo (80) zit vast in Halsteren door corona: ‘Ik woon al jaren in Thailand’

CRUCIALE BEROEPEN IN CORONATIJD ‘Ik ga ’s morgens niet met angst de deur uit’

10:00 Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coranacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen van hen aan het woord. Vandaag in de laatste aflevering Piet van Gulik (35), tankwagenchauffeur bij brandstoffenleverancier Sakko in Bergen op Zoom. ‘Mijn werk is minder sociaal geworden.’