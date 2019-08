Lenen voor zonnepanelen of LED-verlichting: sportclubs in Woensdrecht op duurzame toer

Man zorgt voor dubbele brandstich­ting bij stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom

11:51 BERGEN OP ZOOM - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man aangehouden aan de Boulevard Noord in Bergen op Zoom. De verdachte zou in de buurt van stadspark Kijk in de Pot een prullenbak en een struikgewas in brand hebben gestoken.