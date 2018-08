Lekker 'suppen' bij Blauwe Sluis in Steenbergen

STEENBERGEN - Eerst op Hawaii en nu ook in Kruisland: lekker suppen. Staand peddelen. Mireille Mortiers startte haar eigen bedrijf Bobla Sup & Surf. ,,Het moet vooral relaxed zijn."

De rust van de Cruijslandse Kreken en omgeving. Watervogels die zich af en toe laten zien en het zachte geluid van peddels die het water in en uit gaan.

Mireille Mortiers is net klaar met een lesje 'suppen' en keert samen met een groepje vrouwen terug naar de picknicksteigers bij Blauwe Sluis, tussen Steenbergen en Kruisland in.

Populair

Een paar maanden geleden is de Roosendaalse Mortiers begonnen met het aanbieden van 'stand-up paddle surfing' in Steenbergen, met haar bedrijfje Bobla Sup & Surf.

Ze heeft tien jaar op Aruba gewerkt, waar ze onder andere les in windsurfen gaf. ,,Op de momenten dat er geen wind is, ga je op zoek naar een andere activiteit. En zo ben ik fanatiek gaan suppen."

Dat is een sport die is overgewaaid uit Hawaii en in razend tempo aan populariteit wint in Nederland, weet Mortiers.

,,Het wordt inmiddels op veel plekken aangeboden", zegt Mortiers. ,,Maar meestal zit je dan midden in een stad. Hier kun je er echt even tussenuit zijn. In de natuur."

Schot in de roos

Mortiers stuitte een jaar geleden vrij toevallig op de locatie bij de Cruijslandse Kreken. ,,We reden erlangs en de picknicksteigers vielen ons op, dus zijn we gestopt." Vele uren heeft ze vervolgens al suppend op het water daar doorgebracht.

Mortiers besloot eerder dit jaar in het diepe te springen: ze begon met Bobla Sup & Surf. Dat blijkt een schot in de roos. Ze geeft inmiddels meermaals per week les en er zijn zelfs mensen die wekelijks terugkomen.

De locatie is wat haar betreft ook perfect: de suppers kunnen na afloop van hun lessen makkelijk even een drankje doen bij De Baakermat.

Mooi weer

Het is dan ook niet moeilijk, vertelt ze. ,,We beginnen altijd zittend. Daarna mag je zelf bepalen wanneer je gaat staan. Voor de een is dat binnen vijf minuten, de ander doet er langer over. Het moet vooral relaxed zijn", zegt ze. ,,Negentig procent valt niet in het water."

Het leuke van staand peddelen is dat je meer ziet van de omgeving, zegt Mortiers. ,,Als je in een kano zit, kom je niet boven het riet uit."