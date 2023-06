Lekker samen spelen: op deze dag is de Buitenspeeldag in Bergen op Zoom

Met dank aan piratensta­ti­ons is ‘vergeten band’ Trio’67 terug: ‘Ik heb wekenlang honing­snoep­jes geslikt’

BERGEN OP ZOOM – Trio’67 is weer helemaal terug in de schijnwerpers. Tot verrassing van zanger Ben de Groot en drummer Arie Noordhuizen mochten ze optreden op een groot tributefestival in Overijssel. Binnenkort kan hun muziek zelfs worden gestreamd via Spotify.