Lekker nazomeren in je strandstoel, bij het ‘Ibiza van Bergen’

BERGEN OP ZOOM - Het is half september, maar aan de Boulevard lijkt het hoogzomer. De thermometer staat op 36 graden, mensen liggen op het strand of zitten op het terras.

Muriël van Westen lacht vanuit haar strandstoel bij Saus: ,,Nog even van genieten, hoor! Nu het zulk mooi weer is, heb ik een dagje vrij genomen. Hier krijg je toch een beetje vakantiegevoel, een stukje Ibiza in Bergen op Zoom.''

Frank van de Avert, eigenaar van Saus, kijkt tevreden terug op het zomerseizoen. ,,De coronaperiode was natuurlijk een vervelende periode. We zijn gewend om zeven dagen in de week te werken en nu was er ineens niks. Zat ik onwennig op de bank.’’

Op dat moment begon zijn ondernemersbloed echter te kriebelen. ,,We gaan ieder jaar naar het Caribisch gebied op vakantie en ik wilde Saus graag zo'n sfeertje geven.’’

Als een tierelier

En zo gebeurde het: met palmbomen, beach chairs en loungeseats ontstond Saus Bon Bini. ,,En toen werd het zomer en ging het los'', lacht Van de Avert. ,,Los met hoofdletters. Wachtrijen buiten, de hele dag door. 's Avonds zijn we ontdekt door de jeugd, die geniet van die zomerse sfeer. Mensen komen uit Breda, Eindhoven en Amsterdam hier naartoe, voor een dagje beachclub Saus. Dat had ik nooit durven dromen.‘’

Ook zijn buurman, Frank Roks van Het Strandhuys, klaagt niet. ,,Ik werk al 22 jaar in de horeca, we hebben hier een mooi gezond bedrijf dat een crisis wel aankan. We zijn tien of elf weken dicht geweest, maar daarna was het bizar druk. Veel mensen zijn natuurlijk tijdens hun vakantie in eigen land gebleven en dan trekt water toch altijd. Bovendien heb ik hier een geweldig team, na coronatijd stonden ze als één blok voor ons klaar. Echt fantastisch.”

En ook nu, in de nazomer, draait zijn zaak nog als een tierelier. ,,Afgelopen zondag staat in de top 5 van drukste dagen dit jaar.’’

Bijna tijd voor iglo’s

Roks is ook eigenaar van het derde pand aan dit deel van de Boulevard, waar ijssalon Emma zat. ,,Tja, dat staat nog leeg. Als iemand daar dit jaar begonnen was, had hij geen eerlijke start gekregen. We hebben besloten het even af te wachten.’’

Van de Avert kijkt alvast vooruit naar de winterperiode. ,,Eind oktober staan de iglo's weer op de planning, maar als het mooi weer blijft, moet ik misschien ook iets anders bedenken. Je ziet toch dat mensen steeds meer buiten willen zijn, lekker met een vuurkorf. Haha, misschien moeten we van Saus Bon Bini in de winter maar Saus Tirol maken!”