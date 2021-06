Lekker fietsen voor je eigen thuis, bewoners Titurel maken vaart: ‘Ik had er zin in’

OSSENDRECHT - Als twee dappere mannen tot diep in Frankrijk gaan fietsen om geld in te zamelen voor jouw woonzorginstelling, dan kun je zelf niet achterblijven. Dus reden dertig cliënten van Titurel uit Putte vrijdag zelf sponsorrondjes bij het ZuidWestHoek College in Ossendrecht.

Enthousiasme volop bij team Titurel. Maar ook wat spanning. En zorg voor elkaar. ,,Niet in slaap vallen, dan rij je tegen een boom", klinkt een welgemeend advies. ,,Of in de sloot”, waarschuwt een ander. ,,Of mijn helm goed zit? Ik kan niet meer eten zo", meldt een fietser wiens riempje te strak rond de kin zit.

Jan Prop van de Grote Prijs Adrie van der Poel en oud-prof Huub Kools zien het in hun oranje tenue glimlachend aan. Ze zouden via Chasing the Sunset 900 kilometer fietsen van Kapellen, geboorteplaats van Mathieu van der Poel, naar Saint-Léonard-de-Noblat waar diens opa Raymond Poulidor overleed.

,,Vanwege corona gaat dat event niet door, dus maken wij er zelf de Van der Poel/Poulidor Challenge van om geld in te zamelen voor de nieuwbouw bij Titurel", vertelt Prop. ,,Daar vertrekken we 24 juni vanaf de oprijlaan waar we een wielerdorpje opzetten.” Dat vinden de bewoners, mensen met een beperking of stoornis, supergaaf, weet teamleider Koen van der Steen.

,,Jan en Huub gaan 300 kilometer fietsen, drie dagen na elkaar”, warmt Van der Steen zijn Titurel-ploeg op. ,,Dat haalt mijn accu niet", vermoedt een van hen. ,,Maar Jan en Huub hebben nog niet genoeg getraind en hun tempo moet omhoog, dus laten jullie maar zien hoe het moet. En je haalt tegelijk sponsorgeld op", motiveert Van der Steen.

,,Wij zijn blij met jullie steun en hebben al een paar duizend euro binnen", verklapt Prop. Applaus en gejuich barst los. Dan draaien Prop en Kools, met 8000 trainingskilometers in de benen, het wielerparcours op met de Titurel-renners.

Luid aangemoedigd rijdt Toon een klein stukje, anderen draaien vele rondjes en hebben er stevig de sokken in. Zoals Gertjan. ,,Ik had er zin in.” Of hij er op 24 juni om 6.45 uur ook bij is als de burgemeester het startschot komt geven? ,,Dan moet ik wel vroeg op, maar ik probeer op tijd te zijn.”