Lekker binnen slapen in opvang Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Overdag hoeven ze niet weg. En 's nachts is er op dit moment altijd plek. Voor de daklozen die gebruikmaken van de opvang aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom is de winterregeling ingegaan. Dat betekent extra plek. En als het vriest hoeven ze niet verplicht de straat op.

,,Mensen die niet naar binnen willen met dit winterse weer benaderen we als we weten waar ze zitten'', vertelt medewerker Souhail Soutou van WijZijn. Deze welzijnsorganisatie runt de opvang. ,,Maar als ze weigeren kunnen we niks doen. We kunnen ze niet verplichten.'' Maar in dat geval wordt wel de politie verwittigd. Zodat die een oogje in het zeil kan houden. Hoeveel mensen er voor kiezen niet binnen te slapen, weet hij niet. ,,Ze komen overal vandaan en gaan overal naar toe.''

Extra bedden

Tijdens de wintermaanden wordt de capaciteit van de Bergse opvang sinds de laatste jaren standaard uitgebreid. Met vijftien extra bedden waarvan er nu zo'n zes a zeven worden gebruikt. Er is dus nog plek over. De extra bedden zijn in een pand dat ook aan de Zuid-Oostsingel ligt, tegenover de permante opvang die in de voormalige Angelaschool zit. Die opvang kent sinds deze zomer 24 in plaats van 18 plekken. Om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Die uitbreiding was het gevolg van daklozen die hun tentjes opsloegen in stadspark Kijk in de Pot.

Te laat

Maar buiten slapen gebeurt nog steeds, zegt Michiel van der Linden, een van de vaste gebruikers. ,,De regel is dat je zeven nachten mag slapen in de opvang. En drie nachten moet je elders onderdak zoeken. Als de opvang vol zit.'' En dat gebeurt regelmatig. Of er een plekje is hoort de dakloze pas rond zessen. Meestal te laat om nog elders een overnachtingsmogelijkheid te organiseren. Als die al voorhanden is.

De matrassen staan klaar voor als er nog meer daklozen komen.

Hij pleitte er tegenover wethouder Yvonne Kammeijer die maandagmiddag een bezoek bracht aan de opvang voor om nog eens goed naar deze regel te kijken. ,,Die is er vooral omdat we mensen willen stimuleren een kamer of woning te zoeken'', vertelt Soutou. Met andere woorden de opvang moet geen permanent verblijf worden. ,,Het is verblijven, niet wonen. Dat benadrukken we steeds.''

Stress

Quote Het is verblijven, niet wonen Souhail Soutou, WijZijn Dat daklozen zeven nachten een plek hebben en dan drie mogelijk niet als de opvang vol is, zorgt voor veel stress, weet begeleider Soutou uit ervaring. En ook tot agressie. Al is dat al wel verminderd sinds deze regel er is. Want tot voor enkele jaren was het gewoon dringen aan de deur voor een plekje. De huidige regel schept in elk geval duidelijkheid, weet hij.

Maar Van der Linden had nog een suggestie voor Kammeijer. Tijdens de wintermaanden is er extra plek met de vijftien bedden. Waardoor het totaal op boven de veertig uitkomt. Die extra ruimte is er tot eind maart. Bij temperaturen boven nul moeten de gebruikers van drie uur 's middags tot half zes 's avonds naar buiten. Als bij nul graden en minder zoals nu mogen ze binnen blijven. Dat heet de slechtweerregeling. ,,Ik pleit er voor deze slechtweerregeling de hele winter te laten gelden.'' Dat geeft volgens hem de daklozen meer zekerheid en rust.

Klachten