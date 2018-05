Lekkende vaten drugsafval gedumpt bij Holleweg in Bergen op Zoom

VIDEO Bergen loopt uit voor Op de T-Festival

18:45 BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom loopt Hemelvaartsdag massaal uit voor het Op de T-Festival. Met bands als The Havannas, Sven Hammond en Papa GoNi op het podium van het Wilhelminaveld. Jong en oud geniet zittend in het gras, of hangend aan een tafel van de muziek, het bier en het voorbijlopende volk.