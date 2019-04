Lekkages bij zwembad De Melanen in Halsteren, opening minstens week vertraagd

video Bergenaren teleurge­steld: ‘Veel fijner om in je eigen stad naar het ziekenhuis te kunnen’

16:14 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Op straat in Bergen op Zoom zijn de reacties zoals te verwachten valt wat negatiever dan in Roosendaal. Marjo Thomas bijvoorbeeld baalt. Ze kan nu wandelend naar het ziekenhuis, vertelt ze. ,,Ik heb geen auto, dus als ik straks naar Roosendaal moet, moet ik weer busverbindingen uitzoeken. Weer een uurtje wachten. Dat is niet fijn.”