Lege plekken waar zonneparken moeten komen: oorlog, inflatie en corona vertragen aanleg

Opnieuw dreigt forse vertraging voor woningbouw in stikstofge­voe­lig Woensd­recht

HOOGERHEIDE - Stikstof steekt weer een spaak in het wiel van woningbouw in de gemeente Woensdrecht. Een uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot tijdens de uitvoering van bouwprojecten leidt vrijwel zeker tot lange vertragingen.

8:30