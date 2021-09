Legaliseren softdrugs niet de oplossing voor Bergse drugsproblematiek: ‘Internationale aanpak nodig’

Woensd­recht­se raad bezorgd over Via Almata: ‘Gevaar dat jeugd zich ook buiten inrichting gaat misdragen’

17 september OSSENDRECHT - De Woensdrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toenemende incidenten op en rond de jeugdinrichting Via Almata in Ossendrecht. Drie minderjarige jongens mishandelden onlangs een van de medewerkers en stolen haar auto. Ook liep er een 15-jarig meisje weg dat inmiddels is teruggevonden.