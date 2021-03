Leeuwerik gesloopt voor 45 à 50 nieuwe appartementen: ‘Gasloos, duurzaam en levensloopbestendig’

Huis in Steenber­gen dicht na vondst drugs, wapens en munitie

8 maart STEENBERGEN - Een huis aan de de Westlandse Langeweg in Steenbergen is vanaf maandag drie dagen gesloten nadat de politie hier harddrugs, wapens en munitie heeft gevonden. De woning is uit opdracht van burgemeester Ruud van den Belt vergrendeld.